Juhtkiri ⟩ Maailm vajab uut julgeolekukorda

Üheksa kuud kestnud sõda on ­tekitanud Ukrainas, aga ka laiemalt hiiglasliku keskkonnakatastroofi. Kiievi sõnul võivad keskkonnakahjud ulatuda 40 miljardi euroni, õhku on paisatud 33 miljonit tonni kasvuhoonegaase, kuid ülesehitustöö Ukraina taastamiseks võib tähendada veel 50 miljonit tonni CO 2 emissioone.

Need arvud on kõik tingimuslikud ja fikseeritud ühel ajal, sest sõda pole lõppenud. Ukrainat kummitab ka tuumakatastroofi oht, sest riigis on mitu olulist tuumaelektrijaama, mille läheduses on käinud sõjategevus. Et Venemaa on sihikule võtnud Ukraina tsiviiltaristu, suureneb sellega ühtlasi keskkonnakatastroof.

Maailm peab mõistma, et keskkonnakatastroof pole üksnes ­Ukraina mure. Tuumakatastroof tähendaks automaatselt muret tervele planeedile. Kuid ka muu keskkonna saastamine tähendab, et mida rohkem annab maailm abi Ukrainale, seda kiiremini ja tõhusamalt on võimalik keskkonnakatastroofi mõjusid vältida.

ÜRO kliimakohtumisel ­Egiptuses lausuti küll ilusaid sõnu planeedi päästmiseks, ent Ukraina sõda paljastab inetu tegelikkuse. Sõnadel ja kvootidel pole suurt tähendust, kui ei suudeta ära hoida sõda.