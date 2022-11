Johanna Maria Tõugu ⟩ Rahaline kautsjon riigikogu valimistel rikub põhiseadust

Esimene põhjus: kautsjoninõue ei taga kandidaatide võrdset kohtlemist ega täida oma eesmärki, et takistada mittetõsiste kandidaatide kergekäelist ülesseadmist. Hetkel näeme, et riigikogus ja valitsuses viibivad isikud, kelle sõnad ja teod lõhestavad Eesti ühiskonda ja rikuvad riigi mainet välismaal. Mõnede puhul on kahtlus, et nad tegutsevad välisriikide huvides.

Teine põhjus: kõrge inflatsioon. Valimistel osalemiseks nähakse ette täisnimekirjas 125 kandidaati. Kui minna valimistele täisnimekirjaga, maksab see 81 750 eurot. Väikese erakonna puhul on suur oht, et ei saada üle valimiskünnise ning see raha läheb kaotsi ehk suunatakse otse riigituludesse. Suured erakonnad, kes riigikogusse sisse saavad, ei pea muretsema – neile makstakse kogu kautsjonite summa tagasi. See suurendab ebavõrdsust veelgi. Valimiskautsjoni summa järgmisel aasta saab olema 650 eurot. Kandidaadid võiksid seda raha kasutada paremini muudel eesmärkidel, näiteks annetada heategevusele või katta oma suurenenud kommunaalkulud.