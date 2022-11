Bakterite poolt põhjustatud infektsioonid on globaalne probleem. Isegi kui meil Eestis on hästi, siis inimesed reisivad ning koos nendega reisivad ka bakterid. Seega püsib vihaste bakterite sisse toomise oht. Arengumaade haiglates (aga ka väljaspool haiglat) ringlevad oluliselt resistentsemad mikroobid, mis võivad haigust põhjustada nii kohapeal kui ka kodumaale tagasi jõudes. Mitmed väga resistentsed mikroobid on Euroopasse toodud just meditsiinituristide poolt.