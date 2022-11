Edward Lucas ⟩ Venemaa sõjaline kokkuvarisemine kiireneb

Minevikus oli Venemaa suur liitlane kindral Talv. Kuid praegu aitavad külmad kuud Ukrainat. Ukraina sõdurid on paremini varustatud, paremini koolitatud, paremini juhitud, paremini koheldud ja seetõttu paremini motiveeritud. Seevastu venelased peavad maksma kõrget hinda oma süsteemi endeemilise ebakompetentsuse ja korruptsiooni eest. Kui sul on seljas valed riided, siis näpistab külm sind valusasti. Küsige selle kohta sakslastelt ja prantslastelt, kes tungisid suvevormis Venemaale. Nüüdisaegne tehnoloogia teeb asja hullemaks: sõidukite soojusjälg ja isegi inimsoojus torkab infrapunakaameratele hästi silma. Venelased kannatasid selle all eelmisel talvel üheksa kuud tagasi. Nüüd hakkab see jälle neile haiget tegema.

Venemaa vajab hädasti pausi, et ümber grupeeruda ja ennast kokku võtta, kuid tal on selleks vähe võimalusi: Ukraina on praegu paremas seisus ja kasutab oma eelist ära. Kaugtulelöökidel on Venemaa niigi viletsale logistikale laastav mõju. Mida kauem see kestab, seda suurem on tõenäosus, et Venemaa sõjavägi kukub kokku. See omakorda tõstab panuseid võimuvõitluses, mis Kremlis juba käib. Halb on kaotada võitlus Ukrainas. Veelgi hullem on kaotada see Moskvas.