Karmo Kuri ⟩ Katuseraha võiks suunata hoopis elanikkonnakaitsesse

Ootamatult tekkinud harjumuspäratu olukord on inimestele tõsine väljakutse. Kas meil on kodus piisav varu toiduaineid, joogivett ning vahendid toidu valmistamiseks, et mõni päev hakkama saada ilma elektri või gaasita?

Venemaa korraldatud «erioperatsiooni» taustal Ukrainas on need teemad esile kerkinud eelkõige sõjalises kontekstis, aga uskuge või mitte, Eestis on veel hulgaliselt majapidamisi, mis pärast tormi peavad pikalt ootama, et elektrivarustus taastuks. Mõned aastad tagasi oli ühes pealinna lähedal asuvas vallakeskuses olukord, kus terve piirkond oli päevi elektrita. Majapidamisi tuli vooluga varustada generaatorite abil, et sügavkülmades toiduvaru ei rikneks.