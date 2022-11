Suvel vähem kui aastaks ametisse saanud Eesti uus valitsus on kui talumees, kes ostis endale põllu, mis aasta tagasi paistis kinnisvarareklaami klantspildil välja kuldne ja viljakandev. Sügiseks on see närbunud ja sööti jäänud. Põld vajab uuesti üles kündmist.

Maailm ja olud on nii palju muutunud, et tükati on targem künda uued vaod ja külvata uus seeme. Aga nagu põllul, on ka ühiskonnas vana sööt uuele väetiseks.