Robert Sarv ⟩ Viisakaks jäämine on jätkuvalt kõigile tasuta

Sõnavabadus ei kaitse teisele inimesele kahju tekitamist. Viisakaks ja ühiskonna käitumismustritesse jäämine on jätkuvalt kõigile tasuta. Jätkuvalt ja kõigile. Me ei näe seda järgmistel valimistel mõne erakonna valimiskampaanias lööklausena. Nii oli aastatel 1819, 1963 kui ka on aastal 2022 – selles osas ei ole muutunud midagi. Muutusid riigikorrad, aga viisakaks jäämine oli ja on ikkagi kõigile tasuta ja võrdselt kättesaadav.

Kallid kohtukulud tekivad aga väga tihti põhjusel, et laimaja palkab endale esindaja, kes saadab kohtule pikki lehekülgi täis vastuväiteid, millel puudub tegeliku eluga puutumus. Näiteks on proovitud tõestada, et «pedofiilitar» on välja mõeldud sõna ja ei saa seega kahju tekitada. Seega, kui inimesed valivad ise pikema vaidluse, ei puutu see kannatanusse ja ei ole ühiskondlik probleem. Seega pole mõtet kuulata eksitavaid nõuandeid, kui küsimuses on, kas väide on õige või kas arvamus on põhjendatud. 99 protsendil juhtudest pole vaja selleks Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikale viidata.