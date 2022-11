Lauri Vahtre ⟩ Tihu maksab 200 eurot, aga puid sunnitakse jalal pehastuma!?

See hoiak iseloomustab paljusid, kes on kaasa saanud midagi talupoeglikust tervemõistuslikust ellusuhtumisest. Mul on siiani raske ära visata jalanõusid või riideid, mis pole läbi kantud. Sageli ma ei viskagi ja seetõttu arvab vist mõni, et olen lohakas ja ajast maha jäänud. Kuid ma ei vahetaks oma rõivastust ega jalatseid sagedamini ka siis, kui saaksin neid tasuta. Rootsi lauaga vastuvõtul ei võta ma iga snäki jaoks uut taldrikut, vaid kasutan üht ja sama – hiljem kulub vähem pesuvahendit. Ma kasutan kilekotti korduvalt, kuni ta terve on. See pole ihnsus, vaid maailmavaade. Ka korralikku plekk-karpi on raske ära visata, sest sinna saaks panna väikseid naelu, aga kui palju naelakarpe üks inimene vajab?