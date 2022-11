Erkki Bahovski ⟩ Kujutelm kristluse ja islami igavesest vastasseisust on müüt

Euroopa eelmise rändekriisi ajal levis ühismeedias tihti infot, mille järgi olevat kristlik Euroopa ja moslemimaailm olnud läbi ajaloo teineteise kõri kallal, nii et see olevat justkui igavene ja lepitamatu vastasseis. See polnud tõsi toona ega ole ka tõsi praegu, nendib Postimehe arvamustoimetaja Erkki Bahovski.