Monumentidega ei sõdita! Sääraseid heietusi kuuldes ja Ukraina traagikale mõeldes – kas siis «õiget» sõda tuleb pidada imikutega? Seda jälkust Narva tanki kaitsjad hukka ei mõista. Ei taha öelda enamat: et see on nende arvates «püha sõda».