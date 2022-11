JUHTKIRI ⟩ Punamonumentide inventuur rahustab mõttetu paanika

Kas tegemist oli tõesti mõne lugupeetud inimese sooviga kuuluda riigikantselei töörühma üksnes anonüümselt või mõne muu segase asjaoluga, pole teada, aga avalikus suhtluses andis see halva tulemuse. Katse põhjendada anonüümsust ohuga, mida kujutab endast Vladimir Putin, muutis asja ainult hullemaks.

Sotsiaalmeedia emotsioonide küttekombinaadis jäi peatselt mulje, et salakomisjon ei tegele mitte ainult punamonumentidega, vaid juba ka hoonetega ning keegi asub kohe-kohe rutakalt üle värvima Estonia teatrisaali laemaalingut või üle Eesti stalinovkasid lammutama.

Hingakem kolm korda sisse ja välja ning saagem aru, et nii need asjad Eesti Vabariigis ikka ei käi. Ja punamonumentide töörühm ei tegelenud üldsegi hoonetega. Mis aga ei vabanda kehva kommunikatsiooni.

Kolmapäeval sai pilt palju selgemaks, kui riigikantselei avalikustas töörühma kokkuvõtte. Tegemist on üpriski kiretu ülevaatega 322 üle Eesti paikneva objekti kohta, mille kohta anti hinnang. Näiteks: «hauatähise puhul on tegemist punamonumendiga ja soovitame eemaldada ning asendada neutraalse hauatähisega». Sageli on aga järeldus, et «tegemist on neutraalse hauatähisega».

«Salastatud komisjoni salastatud nimekiri» on tegelikkuses midagi muud – mõistlik, vajalik ja põhjendatud dokument.

Mõnel juhul on öeldud, et Nõukogude ajal loodud leinava ema kuju on «neutraalne», «kõrge kunstiväärtusega» ega kvalifitseeru punamonumendiks.