Tõnis Lukas ⟩ Avalik ruum olgu ülekaalukalt eestikeelne!

Eesti keele seisundit vaagides tõdeme tihtipeale, et see on parem kui kunagi varem: eesti keelel on ametlik positsioon riigikeelena ja ka Euroopa Liidu ametliku keelena. Arvuti räägib ja kirjutab eesti keeles juba päris hästi. Kõnesünteesi võimalus on praegu maailmas 30 rahval ja meie oleme nende hulgas.