Jüri Kotšinev ⟩ Kellest saab Putini mantlipärija?

Putin ise võimust loobuda ega endale järglast nimetada ei kavatse. Kõnealustest ametlikest ja põhiseaduslikest mantlipärijatest on ka reaalselt võimalik saada Putini järglaseks tõenäoliselt ainult ühel nimetatul – Vjatšeslav Volodinil.

Putini reaalsetest võimalikest järglastest Venemaa presidendi kohal on Kremlis tõsiselt räägitud kolmest inimesest. Esimene kandidaat tulevase presidendi ametisse on Sergei Kirijenko – presidendi administratsiooni juhi esimene asetäitja. Kirijenko on 59-aastane. Ta lõpetas 1984. aastal Gorki instituudi veetranspordi insenerina ja töötas kuni 1990. aastani Nižni Novgorodi laevaehituse insenerina. Suurde poliitikasse suundus Kirijenko 1990. aastal ja president Boriss Jeltsini ajal 1997. aastal tõi Boriss Nemtsov andeka poliitiku Moskvasse. 1998. aastal sai Kirijenkost 35-aastasena Venemaa noorim peaminister. Alates 2000. aastast, kui presidendiks sai Vladimir Putin, töötas Kirijenko presidendi administratsioonis. 2016. aastal sai temast administratsiooni esimehe asetäitja. Putin näeb Kirijenkos võimekat mänedžeri. Kirijenko suudaks Venemaa ärieliiti ühendada ja oleks võimeline tulevikus kollektiivse läänega läbirääkimisi pidama.