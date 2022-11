Edgar Kaskla ⟩ USA otsustamata vahevalimised

Viimase kahe aasta jooksul olid mõlemad kojad demokraatide käes, nii oli president Joe Bidenil võimalik läbi viia oma tegevuskava, peamiseks sihiks majanduslik abi, mis andis leevendust koroonaviiruse ajal kannatanud perekondadele, kellele pikendati aega korvata riiklikud töötutasud ja lubati pikendada laenu tagasimaksmise tingimusi. Senati koosseis jääb vähemalt 50-50, aga on võimalik, et teise vooru valimised Georgia osariigis detsembris annavad demokraatidele 51-49 tulemuse.

Juba lärmi teinud vabariiklaste kandidaadid lubasid oma tegevuskavva võtta riikliku võla küsimuse, mis nüüd ületab 31 triljonit dollarit, seega lubati võla vähendamist saavutada majandusliku eelarve kärpimisega, tõmmates peamiselt tagasi vanurite haigekassa programmi (Medicare) ja pensione (Social Security). Samuti lubati luubi alla võtta Bideni moraalne toetus ja majanduslik abi Ukrainale ja NATO-le, kuna vabariiklaste erakond on nüüd absoluutselt, kategooriliselt Vladimir Putini toetaja. Jah, võib öelda, et see erakond on muutunud.