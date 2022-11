JAAK MADISON ⟩ Venemaa terroristlikuks hääletamisel jäi erapooletuks vaid Yana Toom

Euroopa Parlament kuulutas Venemaa terroristlikuks riigiks, mis kahtlemata on tugev poliitiline sõnum. Ükski mõistusega inimene ei kahtle, et Venemaa tegevus on robustselt õõvastav, kui toime pannakse massimõrvu, tsiviilelanike pommitamisi ja hävitamist.