MEELIS MÜNT ⟩ Tuumajaam? Esmalt otsus, alles siis asukoht

Viru-Nigula vallas Letipea külas käima läinud uuringud on pannud ümbruskonna kihama: kas tõesti tuumajaam juba tulebki ning on viimane aeg sellele asukoht leida? Ometi on valitsuse tuumaenergia töörühm öelnud, et tuumaenergia kasutuselevõtu otsuski ei tule enne järgmise aasta lõppu.