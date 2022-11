Juhtkiri ⟩ Putin-versteher kaputt!

Need deklaratsioonid sündisid ajal, mil Vladimir Putin oli juba Vene­maa juht ning Kreml oli teel sinna, kuhu ta nüüd on jõudnud: Putin on teinud Venemaast terroristliku riigi, mis sooritab iga päev uusi karjuvaid sõjakuritegusid ning ohustab rahu ja julgeolekut kogu maailmas.

Nüüd on samad riigid Kremli kuri­tegeliku agressiooni järel Ukrainas ­vedanud Venemaa kuulutamist terrorismi toetavaks riigiks. Kui ENPA dokument esitas Euroopa Nõukogu liikmesriikidele sellise üleskutse üle kuu aja tagasi, siis kolmapäeval seisab Vene­maa terrorismi toetajaks kuulu­tamine ees ka Euroopa ­Parlamendil. Leedu, Läti, Eesti, Poola ja Tšehhi parlament on seda juba teinud.

Selle järel on üpris ebatõenäoline, et kuskilt poliitikapraost ujuvad välja uued nn Putin-versteher'id.

Kõigepealt on erakordselt oluline nimetada asju õigete nimedega. See on ühene toetusavaldus Ukrainale ja tema kangelaslikule armeele. Samuti on see moraalne toetus neile venelastele, kel on jätkunud söakust Putini ­režiimile vastu hakata. Ja Venemaa väikerahvastele, kes ihkavad teistsugust saatust kui lasta oma noored mehed väevõimuga kahurilihaks saata.