Maarja Pild ⟩ Internetis kommenteerimine kui rikka inimese õigus

Täna kajastas meedia, et Tallinna Ringkonnakohtu lahendi kohaselt tuleb Brigitte Susanne Hundi tegemisi kommenteerinud isikul maksta seltskonnatähele 300 eurot ning tasuda tuleb ka kahe kohtuastme õigusabikulud. Asjas ei ole lahend veel jõustunud ning ei ole teada, kas kohtukaasust hakkab arutama ka Riigikohus. Samas tegemist ei ole kaugeltki esimese lahendiga, kus kommentaator vastutusele võetakse ning kommentaatoril tuleb tasuda ka suured kohtukulud.

Kallid kohtukulud

Tegelikuks karistuseks ei ole kommenteerijale mitte välja mõistetav hüvitis, mis kommentaaride vaidlustes jääb reeglina mõnesaja euro juurde, vaid kohtusse pöördunud isiku menetluskulud. Need ulatuvad tavaliselt tuhandetesse eurodesse.

Oleme oma advokaaditöö praktikas saanud kõnesid murelikelt inimestelt, kes on saanud nõudekirja või kohtust hagiavalduse või lausa juba kohtulahendi. Küsitakse, kas neil tuleb nüüd maha müüa oma maine vara, et hakata advokaatidele maksma. See teeb nõutuks.

Jah, Eestis ei ole internetis enese väljendamisega kõik korras. Solgi ja sõimuga võidakse üle valada iga inimene. Samal ajal vajavad aga õiguskaitset ka sajad, kui mitte tuhanded inimesed, kelle terav mõtteavaldus isegi rikkumiseni ei küündi. Küsimus on ka see, kas ühe kommentaari pärast, peaks inimene lõpetama pankrotis? Tasakaal on kusagil vahepeal. Selgelt selleks, et ennast kohtus kaitsta ja oma sõnade eest seista, vajavad inimesed esindajat ja raha.

Inimõiguste kohus: kontekst oluline

Huvitaval kombel on Euroopas lähenetud interneti kommentaaride hindamisele pisut teisti kui võib märgata Eesti kohtupraktikas. Euroopa Inimõiguste Kohus ka asjas Indrex Hu vs Ungari on rõhutanud, et internetis välja öeldu hindamisel tuleb arvestada, et tegemist ongi hoopis teise mõju ja stiiliga tekstiga, mida ei võta reeglina keegi isegi tõsiselt. Tegemist ei ole arvamusartikliga või ajakirjaniku poolt hoolikalt toimetatud sisuga. Niisamuti märgib Euroopa Kohus, et rohkem tuleb arvestada ka avalduse kontekstiga. Miks see kõik nii oluline on: kontekstist võib tuleneda, et kommentaari ei saagi üldse kellegi au teotavaks lugeda ning laimuhagi rahuldamisele ei kuuluks.