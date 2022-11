Erkki Koort ⟩ Putini režiimile vastu hakates hukkuks palju vähem venelasi

Venemaa kuulutas küll ametlikult välja osalise mobilisatsiooni, kuid juba siis oli selge, et midagi osalist selles ei ole. Varjatud mobilisatsioon käis pidevalt ning praegugi pole kindel, et «osaline mobilisatsioon» üldse lõppenud on. Võimalik, et see kestab pidevalt edasi ning lahingutes hukkunute asemele võetakse pidevalt uusi mobiliseerituid.