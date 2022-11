Eesti Vabariigi iseseisvusmanifest pöördub kõigi Eestimaa rahvaste poole just seetõttu, et meie riigi rajajad mõistsid hästi, et tugevad ja edukad saame olla ainult koos ja üksteist hoides, mitte sisevaenlasi otsides. Mul on siiralt kahju, et ligi 105 aastat hiljem on meie seas ikka poliitilisi jõude, kes sellest aegumatust tõest aru ei taha saada.