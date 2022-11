Priit Lomp ⟩ Haridusminister unustas Eestimaa lasteaiapere

Eestis on juba kuulda, et mitmed kohalikud omavalitsused plaanivad palkade lahti sidumist õpetaja palga miinimummäärast. See tekitab olukorra, kus kohalikud omavalitsused jäävad ilma ka riigi senisest toetusrahast, mis sai sotsiaaldemokraatide eestvedamisel riigieelarvesse lisatud 2014. aastal.