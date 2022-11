Tarmo Pikner ⟩ Parteilased – ei ühtegi kuritegu enam!

Järjekordse loosungivõistluse tähtaeg saabub järgmise aasta märtsis. Tihe rebimine juba käib, kuid eriti silmatorkav on, et Keskerakond alustas seekord eriti varakult – nimelt kolm aastat tagasi, kui tollane peasekretär Mihhail Korb kuulutas välja nende loosungi: «Mitte ühtegi kuritegu poolteise aasta jooksul!» Tekib küsimus, miks just säärane tähtaeg. Aga seepärast, et pooleteise aasta pärast ootasid ees kohalikud valimised, ja kui rahvas on valikud teinud, siis pärast võib jälle kuritegusid sooritada.