Mihkel Kunnus ⟩ Meid ootab turvaline, toiduküllane ja lasterohke kliimapõrgu

António Guterres mainis kõnes ka seda, et kohe ületab inimkonna arvukus kaheksa miljardi piiri ja peame mõtlema, kuidas neile tulevastele noortele kunagi silma vaatame. Jah, arvestuslik tähtaeg tuligi ja meediat täitsid sel puhul pidulikud nupukesed. Neis toodud prognoosid aga panid hämmelduma. Seesama ÜRO, mis teatab, et kihutame kliimapõrgu poole «ja jalg on jätkuvalt gaasipedaalil», väljastab samas rahvastikuprognoose, milles on täiesti tuimalt ekstrapoleeritud tulevikku möödaniku mõnusaid trende. Tähendab, need on kantud usust, et praegused suurimad rahvastikukasvatajad teevad läbi samasugused demograafilised siirded nagu praegused rikkad ja arenenud maad omal ajal. Mürgisemalt väljendudes: et neil on samasugune fossiilkütustest ja pinnalähedastest maavaradest läbiimbunud luksus korrata industrialiseerumisprotsessi. Ja et neil on sama palju ökoloogilist kapitali, mida selleks särinal põletada.