Jaak Madison ⟩ Europarlamendi ökoloogiline jalajälg on üüratu, poliitiline mõju olematu

Euroopa Parlamendi 2021. aasta eelarve oli 2,064 miljardit eurot, mis on rohkem kui Suurbritannia, Prantsusmaa ja Saksamaa parlamentide eelarved kokku, kuigi neil kolme peale on ka peaaegu kolm korda rohkem parlamendiliikmeid.

Euroopa Parlament põletab raha kolme töökoha üleval pidamisega ja nende vahel liikumisega – Brüssel, Strasbourg ja Luksemburg. Kaksteist korda aastas korjab «liikuv tsirkus» enda parlamendiliikmed, töötajad ja muu nodi kokku ning lähevad neljaks päevaks Strasbourgi plenaaristungile. Nii võtavad selle 400 kilomeetrise teekonna ette umbes 4,000 inimest kaksteist korda aastas. Aastal 2014 läks selline edasi-tagasi liikumine Euroopa maksumaksjale maksma ubes 114 miljonit eurot. Nüüdseks on kulud kindlasti kasvanud, aga uuendatud ametliku statistikat pole teadagi põhjustel tahetud avaldada. Lisaks on kogu see liikumine tohutult loodust reostav, CO2 koguheide Strasbourgi liikumisele ulatub peaaegu 20 000 tonnini aastas. Arvestades, et Euroopa Parlament Strasbourgis vajab ka aasta ringi ülalpidamist, mis sest et seisab 317 päeva aastas põhiliselt inimtühjana, siis energia kokkuhoiust ei tasu siin rääkidagi. Siin annaks kindlasti rakendada Euroopa rohepööret!