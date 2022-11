PÄRTEL-PEETER PERE ⟩ Talvekuudel tapetakse teedel iga kuu kolm inimest

See lugu võtab juba tõsisemaks. Tänavu novembris on autojuhid sõitnud lastele otsa vähemalt kolmel korral. Ühel korral enne kooli sõitis ülekäigurajal lapsele otsa bussijuht. Teisel juhul tappis autojuht Saaremaal tüdruku maanteel bussipeatuse juures. Tõsisemaks minna ei saagi.

Ometi läheb asi tõsiseks alles siis, kui saabub lumi ja autoliiklus on häiritud. Nüüd on probleem. Nüüd küsitakse kommentaare ning arutatakse ummikute pikkuse üle linnas või maal. Näidatakse näpuga riigi ja linnade poole, küsitakse kus on teehooldus. See ei ole inimelude säästmisel peamine küsimus, probleem on süsteemsem, nüansirikkam ja sellele on lahendused olemas.