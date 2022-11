JUHTKIRI ⟩ Nursipalu harjutusala küsimuse lahendus määrab Eesti tulevikku

​Riik kavatseb laiendada​ Nursipalu sõjaväelist harjutusala neljakordselt. Ukraina sõja valguses on arusaadav, et Eesti sõjavägi peab saama võimalusi harjutada potentsiaalsete uute relvadega ja selleks võib vaja minna suuremat territooriumi kui seni. Peaminister Kaja Kallas on küll öelnud, et Ukraina võitleb praegu ka Eesti vabaduse eest, kuid meie sõjavägi peab olema ka ise valmis 21. sajandil sõda pidama. Võimaliku pooltargumendina võib lisada, et ka Nõukogude ajal oli Nursipalus sõjaväebaas – elu sõjaväe kõrval ei tohiks tulla kohalikele suure üllatusena. Aeg on aga siiski edasi läinud.

Ei saa mööda vaadata asjaolust, et Nursipalu harjutusala laiendamise kava häirib tugevalt Eesti põhiseaduslikke ja traditsioonilisi põhimõtteid. Esmalt on ikkagi oma kodu ja selle omamine see, mis on traditsiooniliselt kuulunud Eesti komberuumi. Oma kodu pole üksnes rahaliselt mõõdetav, sellega käivad kaasas põlvkondadega üles ehitatud pärand ja emotsioonid. Seda peetagu silmas ka kodude kaotust kompenseerides.

Lisaks ütleb ka põhiseadus, et «kodu on puutumatu». Sama käib omandi kohta. Siin tulevadki mängu suured küsimärgid, sest kodu ja omandit saab ära võtta üksnes selle omaniku nõusolekul, mitte teerullimeetodil.