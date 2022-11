Toomas Alatalu ⟩ Putini propagandal kisti trumpäss käest ära

Suurriikide juhtide iga-aastased kohtumised on sätitud nii, et neid lõpetavad Aasia ja Vaikse ookeani riikide (APEC) ja G20 kogunemised. 2013. aastal toimus APECi tippkohtumine samuti Bali saarel, kus äsja lõppes G20 kohtumine, ja see üritus oli ajastatud nii, et lõppes Putini 61. sünnipäeval ja kõik kohalolijad ehk maailma eliit, kohalikud rahvusriided seljas, laulsid talle «Happy Birthday!». Aasta hiljem, mil käis juba Ukraina sõda, tuli G20 veel täismahus kokku (oli ju tehtud nn Minski kokkulepped) Brisbane’is (Austraalia), ent suhted ladvikus olid teised ja Putin õhtustas suures üksinduses, lähedal teised gruppidena istuvad riikide liidrid ja taamal viis Vene sõjalaeva, mis olid suure sõjapealiku isiku tähtsustamiseks reidile ilmunud, kirjutab politoloog Toomas Alatalu.