Liina Normet ⟩ Eesti riik on täpselt nii tugev nagu tema nõrgim inimene

Eesti riik ei ole nii rikas, et toetada rikkaid, kuid ei ole ka nii vaene, et mitte aidata abivajajaid. Kuidas oleme jõudnud punkti, kus enam ei hoolita? Oleme unustanud ja tagaplaanile lükanud tähtsa osa oma riigist – kõige haavatavamad inimesed. Neid on meil palju: üksi elavad pensionärid, üksikvanemad, toimetulekupiiril elavad pered, puuetega lastega pered, krooniliselt haiged, pideva surve ja tagakiusu all elavad homoseksuaalid ning stressis inimesed. Teiste mahategemine ja solvamine on juba meie kultuuri lahutamatu osa.