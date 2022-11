Toomas Kiho ⟩ Nursipalu, anna valu! Aga kellele?

Palusalu, anna valu! – nii toetati meie spordisangarit tema maadlemistes oma vastastega 1930ndatel. Nüüd, 2020ndatel, annab valu Nursipalu – jutt on sellenimelise sõjalise harjutusväljaku neljakordseks suurendamise kavast. Paraku ei tee Nursipalu laienemine valu ainult meie vastastele, vaid ka meie enda inimestele, keda laiendus ähvardab. Ja see on ehe valu. Riigikaitse arendamisel peame kaaluma kõiki valusid, need ei tohi meie enda rahval minna nii suureks, et kaoks tahe riiki ja maad kaitsta, kirjutab Akadeemia peatoimetaja Toomas Kiho.