Heiki Valk ⟩ Klaasrestoran Tartu toomkiriku varemetesse?

Klaasrestorani rajamise kava on leidnud Tartus elavat vastukaja ja paljud on selle vastu. Kus peituvad põhjused, miks mõnede meelest edumeelne idee ei leia üldist poolehoidu? Milline on asjade seis ja mis saab edasi?

Kohtadel on kultuuris omad tähendused. Tartu jaoks on Toomemägi koos toomkiriku varemetega eriline koht – tegemist on märgilise paigaga, sama olulisega kui ülikooli peahoone või raekoda. Enam kui sajandi vältel on Toome varemed olnud üks Tartu keskseid sümboleid, mis selgesti kajastub eri ajastute piltpostkaartidel. Toomkiriku varemed pole mitte ainult ehitismälestis ja kinnisvara, vaid neil on ka sügav kultuuriline tähendus. Mitte ainult ülikooli ja Tartu, vaid kogu Eesti jaoks ning laiemaltki.