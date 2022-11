ROOMET SÕRMUS ⟩ Suurema elektrikatkestuste korral jääks osa toidutootjaid seisma

Sellele aastal Ukrainas puhkenud sõda on toidujulgeoleku tagamise tähtsust veelgi rõhutanud. Oleme näinud, kuidas Ukrainas on sihikindlalt rünnatud ka toidutootmisega seotud ettevõtteid ja taristut ning teravilja ekspordi blokeerimine on seadnud ohtu paljude riikide toidujulgeoleku.