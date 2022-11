ASKO KÜNNAP ⟩ Imen käppa, hoolega imen. No ei anna piima.

Muiste igas suitsutares raamatuid ei leidunud. See oligi saksik ja kallis kraam. Veidraid progressikäänakuid läbides, on paberist raamat jõudmas tagasi oma aujärjele: mis väärib paberile trükkimist, väärib ka korralikku kujundamist ja kaanetamist. Muusikatööstus on juba varem pea peale pööratud – kes veel plaadi ostavad, ostavad vinüüli või lihtsalt uhke ja ohtrate kellade ja viledega varustet pakendi ja kui seal laserplaat või selle ekvivalent kuskil peitubki, siis kuhugi masinasse seda enamasti ei torgatagi. Kui, siis vaid ainsaks korraks, et kuhugi pilve rippida.