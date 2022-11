AK kirjanduskool ⟩ Mälk kirjutas oma teosed mälu järgi

Hiljutise Eesti Kirjanike Liidu juubeliga seoses on ajakohane meenutada ka Mälgu teisi rolle: kõigepealt seda, et aastatel 1945–1982 oli ta pagulasena Rootsis valitud Välismaise Eesti Kirjanike Liidu esimeheks. Samas juhtis ta palju aastaid ka suurima pagulaskirjastuse, Lundis tegutsenud Eesti Kirjanike Kooperatiivi kirjastuskolleegiumi, olles üks käsikirjade lugeja ja trükikõlblikkuse hindaja. Kirjastus levitas raamatuid sarjade kaupa ettetellimise teel ja aasta kirjastamiskavasid püüti koostada nii, et müügi huvides oleks igas sarjas midagi erinevale maitsele: võitlev Viirlaid, ajalooline Ristikivi, romantiline Gailit ja saarlastele Mälk. Turundus toimis. Mälgu teoste trükiarvud olid keskeltläbi märksa suuremad kui enamiku kolleegide omad. Lisaks oli ta üks tõlgitumaid autoreid.