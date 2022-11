Priit Hõbemägi ⟩ Meenutades Riho Sibulat

Riho Sibula lahkumise puhul võib öelda, et Eesti maailm on jäänud vaesemaks. Üks Eesti taasiseseisvumise ajajärgu käilakujusid ja eestlauljaid, suur muusik ja suur inimene on lahkunud, ja kurvastavalt liiga vara. Kuid me pole jäänud üksi. Riho Sibula muusika on alati meiega. Ja tema laulude ja muusika kohta võime öelda, et need kestavad läbi aja, sest need on ausus ise, ja need laulud ei peta meid iialgi.