Raivo Vare ⟩ Ukraina vajab ründerelvastust, mitte läbirääkimisi Putini päästmiseks

Loodetakse, et ukrainlaste kätte läinud strateegilist initsiatiivi enam käest ei anta ning sellele järgneb kogu okupeeritud territooriumi, ka Krimmi tagasivõitmine järgmisel aastal. Nagu president Volodõmõr Zelenskõi ja ka sõjaväe juhataja kindral Valeri Zalužnõi on avalikult lubanud. Samal ajal tuleb eri allikatest üha tihedamalt vihjeid, et Kiievit kallutatakse Moskvaga läbi rääkima. Kasvõi vaherahu kehtestamiseks, mida sõjandusspetsialistide arvates on Venemaale enam vaja kui ukrainlastele.

Kardetakse kaost tuumasuurriigis. Lääs muretseb ka sõjaväsimuse ja sõjast tingitud kõrgemate energia- ja toiduhindade ning inflatsiooni tekitatud toimetulekuraskuste mõju pärast. Lõpuks on puht sõjalis-tehnilised kaalutlused. Viimastest on ilmselt kantud USA staabiülemate ühendkomitee juhi kindral Mark Milley arvamus, et Kiiev peaks praegusest tugevama positsioonist lähtudes siiski astuma läbirääkimistesse Moskvaga. Sest ilmselt ei luba tema analüüs loota Ukraina täielikku võitu. Pealegi seda tegelikult ehk ei tahetagi nii väga. Vladimir Putinile tähendaks see igal juhul füüsilist kadu, mistõttu kardetakse tõemeeli, et Putin enesesäilitamise viimases hädas on siiski võimeline vajutama «seda» nuppu.