Juhtkiri ⟩ Katuseraha jagamine segab Eesti kui terviku arengut

Enne valimisi jagavad riigikogu poliitikud laiali neli miljonit eurot. Riigieelarve üldise mahu taustal ei ole neli miljonit eurot muidugi suur raha, kuid küsimus on põhimõttes.

Kuna tegemist on valimiseelse ajaga, on mõneti paratamatu, et poliitikud kasutavad ära kõiki vahendeid oma valijatele meeldimiseks. Üks selliseid vahendeid on katuseraha, mida jaotatakse erakondlike meeldivuste põhjal. Ent kui see aasta langeb valimiseelsesse aega, siis katuseraha jagamise traditsioon on kestnud kaua.

Nii näiteks kirjutas Postimees umbes aasta tagasi katuseraha kohta, et «häda on selles, et niisugune side saadikute ja nende valimisringkondade vahel meenutab varjatud, aga mõnel juhul lausa avalikku häälteostmist» (PM 23.11.2021).

Aastaga pole katuseraha jagamisel suurt midagi muutunud. Lisandunud on muidugi inflatsioon ja rahaline surve kõikidel elualadel Ukraina sõja tõttu. Kõrgenenud hinnad tähendavad ühtlasi seda, et sama katuseraha eest sai eelmisel aastal rohkem kui praegu.

Lisaks häälteostmise muljele riivab katuseraha teisigi fundamentaalseid põhimõtteid. Üheks neist on see, et põhiseaduse paragrahvi 62 järgi pole riigikogu liige seotud oma mandaadiga. Põhiseaduse kommenteeritud väljaanne ütleb, et «säte loob õiguslikud eeldused, et riigikogu liige saaks täita oma ametiülesandeid vabalt, sõltumatult ja oma südametunnistusest lähtuvalt».