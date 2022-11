Heido Vitsur ⟩ Laenu tagasimaksete kallinemise peale pole mõtet pahandada

2008. aasta finantskriisile järgnenud odava raha poliitika aeg on vähemalt selleks korraks läbi. Viimase tosina aasta jooksul keskmiselt 0,3 protsendi ümber kõikunud kuue kuu euribor jõudis novembris juba 2,3 protsendini ning on üsna kindel, et see tõus jätkub.

Kuigi 2,3 protsenti on ainult kaks kolmandikku finantskriisile eelnenud üheksa aasta 3,45 protsendi suurusest keskmisest kuue kuu euribori tasemest, on nii kõrge baasintress tuhandetele viimase kümne aasta jooksul pangast raha laenanud inimestele esimeseks kokkupuuteks intressimäära tuntava kallinemisega. Tõsiasi on see, et tänane baasintress jääb endiste aegade määrale veel alla, kuid see ei muuda intressikulu olematuks.