Indrek Luberg ⟩ Tugev rahvas ei karda võõraid

Eesti keele ja kultuuri väärtustamine on meie DNAs. Eesti on eestlaste riik ja on loomulik, et siin räägitakse ja õpitakse eesti keeles, siin käitutakse eesti tavade kohaselt ja kaitstakse eestlaste huve. Aga seda kõike mõistlikult, mitte äärmustesse laskudes. Piisavalt konservatiivselt, et vältida teiste riikide ajaloos tehtud vigu, ning piisavalt avatult, et vältida hääbumist ning tagada vajalik areng ja rahvuse kestmine. Tugev rahvas ei karda võõraid, vaid suudab nad edukalt integreerida, saades seeläbi rikkamaks nii kultuuriliselt kui ka füüsiliselt.