Külli Kapper ⟩ Kui sõnad külvavad vihkamist

Sõda Ukrainas on nii lähedal, traagiline ja kõikehõlmav, et varjutab justkui kõik teised välisuudised. Tundub, et millestki muust ei olegi nagu rääkida, ei oska nagu küsidagi – miski ei paista tähtsam kui agressori kukutamine, et see õudus jõuaks lõppmänguni, mis kindlustaks Euroopas taas rahu.