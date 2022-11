Hartman Järvanile: me ei tohi muutuda Venemaaks

«Eesti riigi ülesanne on kindlustada kõigi eestimaalaste elujärge ja tagada julgeolek. Meie julgeoleku, nii sisemise kui välimise, tagab aga ühiskonna sidusus ja kokkuhoidmine. Pidev märgistamine, mõnede rühmade sihilik eemaletõukamine ja ühiskonnas lõhestamine loob hetkel Eestis tarbetuid ja ohtlikke pingeid, mida niigi tingib maailmas toimuv,» kirjutab minister Hartman vastulauses.

«Me oleme tugevad ainult sellepärast, et meil on tugev ja ühte hoidev demokraatia. Me ei taha muutuda Venemaaks, mida valitseb demokraatia ja arvamuste puudumine ning teineteise mahategemine. Oleme püsinud koos ja tugevatena, sest meid liidab ühine kultuur, arvamuste paljusus ning austus siin elavate inimeste vastu. Mina usun meie kultuuri ja riiki, usun selle suurusesse ja tugevusse, mitte selle võimatusse hoida oma maa inimesi koos.