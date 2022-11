Aleksei Turovski ja Marcus Turovski ⟩ Kui sa mind ei mäleta, siis lõpp on lool

Teadlased on põhjalikult uurinud kodu- ehk meemesilaste nn keelt. Teame, et töömesilased, kes käivad korjel (mis on nende elukaare viimane töö ja vältab kaks-kolm nädalat), annavad oma ilmeka tantsuga kindlaid instruktsioone, kuhu täpselt taru ja päikese suhtes liikuda, kui kaugele tuleb lennata ja mida seal leidub. See viimane info võib muidugi olla seotud vaid lõhnaga, mida mesilased oma kehal tarusse toovad. Suund ja kaugus on aga kindlasti seotud mesilase operatiivse mälu võimega. Mesilasel peab kolleegidele edastatav trajektoor endal ju kindalt meeles olema. Nikolaus Tinbergen tegi katsete abil kindlaks, et mesilashundil on suurepärane pildimälu. Sellel erakherilasel on oma pesa ümbrusest väga täpne pilt.