LOODUSFOTO ⟩ Kui looduspilt saab luuleks

Kaamera annab igaühele võimaluse vahendada oma maailmanägemist. Loodusfotograafid pole just tingimata head sõnaseadjad. On öeldud, et üks pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna. Kümme asjatut sõna võivad tühistada pildi lumma. Kuid sõnad võivad ka võimendada pildi mõju. Viiu Härm on juba pikemat aega kaameraga jäädvustanud looduse impressioone, värelusi ja tuiked, ning lisanud neile nappe, kuid täpseid tekste, mis kirjeldavad looduse meeleolu peegeldumist temas endas.