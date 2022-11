JUHTKIRI ⟩ Määrdunud jalgpall rikub sellele kaasaelamist

Maailma vaadatuimale spordisündmusele eelneb paljudel ootusärev ettevalmistusaeg. Inimesed varuvad koju jooke ja näkse, panevad kõrtsidesse laudu kinni, sõlmivad kihlvedusid selle peale, kes võidab, kes lööb esimese värava, kellest saab turniiri suurim väravakütt.

Tänavu Kataris peetava MMi finaalturniiri eel on suur hulk jalgpallihuvilisi aga öelnud, et nemad ei kavatse seda vaadata. Põhjust selleks on küllaga.

Esimene Katari finaalturniiriga seonduv murekoht oli see, kuidas toimumispaik valiti. Jutud korruptsioonist kerkisid kohe, kui tosina aasta eest tänavuse MMi korraldaja avalikustati. Jalgpallimaana tagasihoidlik Katar (FIFA edetabelis praegu ebatavaliselt kõrgel, 50. kohal, tavaliselt kõigub sajanda koha kandis) ise küll eitab seda, kuid kahe aasta eest kinnitas USA justiitsministeerium, et riigi esindajad maksid korraldusõiguse üle otsustajatele altkäemaksu.

Igal juhul, Eestist neli korda väiksema pindalaga Katar on suure spordivõistluse jaoks päris kummaline koht. See, et jalgpallifännid peavad staadionitel õlleta hakkama saama, on veel päris väike mure.

Kuna suvel on Kataris õhutemperatuur märksa kuumem kui inimkeha, tuli finaalturniir lükata hilissügisesse. See lõi segamini muude spordivõistluste ajakava, millel pole lootustki publikuhuvis jalgpalliga võistelda. Pahased on ka jalgpalliklubid, kelle parimad mängijad keset hooaega kuuks ajaks Pärsia lahe äärde kupatatakse.