Suvel algatatud kriminaalmenetlus pole veel läbi. Kas Kersna jääb poliitikasse? Valimisteni on mõni kuu.

Prokuratuur ei algatanud menetlust Kersna enda suhtes, vaid selleks, et uurida ministeeriumis toimunut. Ent nagu toonane minister oli lubanud, kordas ta avalikkuses oma seniseid põhimõtteid ja astus tagasi. Toona tõstatas Kersna küsimuse, kuidas kandideerida valimistel, kui tema viimane koduministeerium on uurimise all. Variant B olnuks ka poliitikast lahkumine.