Sümboolselt on tegu aga ka karistusega ukrainlaste praeguste kannatuste eest. Girkini juhitud n-ö rohelised mehikesed toimetasid 2014. aastal Krimmis ning just tema oli see, kes hõivas mõnekümne käsilasega Slovjanski. Girkin lootis juba toona, et Kreml paiskab kogu Vene sõjamasina tema selja taha.