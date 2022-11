NÄDALA NÄGU ⟩ Kaheksa miljardes laps on ilus ja kõige suuremas seltskonnas

Kohe tuleb üle rõhutada, et tegu on abstraktsiooniga. Ühelegi reaalsele lapsele ei saa sellist järgarvusilti põhimõtteliselt külge panna, ja mitte seetõttu, et meil puudub täiuslik reaalajaline ülevaade sündidest, vaid asi on ontoloogilisem.

See määramatus sarnaneb kvantfüüsika kurikuulsate määramatustega (Heisenbergi määramatused). Inimese sünd on ajas laiali määritud, vähemalt minutite suurusjärku. Sündimise fotofiniš on totrus. Ometi, puhtstatistiliselt sünnib praegu igas sekundis neli-viis inimest (sureb kaks-kolm) – ja see on täiesti sisukas info.