Taavi Aas ⟩ Reformierakonna maksuplaan teeb rikkad rikkamaks ja vaesed vaesemaks

Rõõm näha, et valimiskampaania stardipakul on Reformierakond ausalt oma juurte juurde naasnud – igaüks, kel rahakott õhem kui väiksel kildkonnal jõukatel, vaadaku ise, kuidas hakkama saab. Oravapartei plaan kaotada astmeline tulumaks tähendab paraku just seda, kirjutab riigikogu liige Taavi Aas (Keskerakond).