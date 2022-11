Lauri Mälksoo ⟩ Õigusteadus vajab sõltumatut pilku

7. novembril tutvustati Teaduste Akadeemias riigiõiguse sihtkapitali põhiseaduse kommentaaride esimest pääsukest, täpsemalt meie 1992. aasta põhiseaduse preambuli ja välissuhete ning -lepingute peatüki kommentaare.[i] Veebilehelt pohiseadus.riigioigus.ee leitavate uute põhiseaduse kommentaaride peatoimetaja on Uno Lõhmus, kes on olnud ka riigiõiguse aastaraamatute formaadi üks eestvedaja.

Niisiis on Eestis tekkimas kaks paralleelset põhiseaduse teaduslikku kommentaari (esimese peatoimetajaks on Ülle Madise ja oli varasemalt Eerik-Juhan Truuväli[ii]). Seega saab selles valdkonnas rääkida sõbraliku teadusliku konkurentsi tekkest. See on positiivne, sest dialoogilisus tuleb riigiõigusteadusele kasuks. See tuleb kasuks ka Eesti inimestele, juristidele ja juuratudengitele, sest õpetab muuhulgas võrdlevat ja kriitilist mõtlemist õiguse, sh põhiseaduse mõistmise ja tõlgendamise kontekstis. Puudutab ju põhiseadus kõige otsesemas mõttes võimu toimimist, riigi ja kodaniku vahekordi ehk meid kõiki. On hea, kui nendes küsimustes kujuneb Eestiski mitu võrreldavat teaduslikku käsitlust, mida lugedes teinekord ehk ka paremini argumenteeritud seisukoha kasuks otsustada.