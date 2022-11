ROMAAN LÄHIAJALOOST ⟩ Eesti mehed ja Pätsi viirus paguluses

Tänu nende suletöödele väljaannetes Abiks Agitaatorile, Küsimused ja Vastused, Kodumaa ja mujal said Eesti NSV territooriumi elanikud teavitatud, et paguluses toimub mingi karikatuurne rivaalitsemine ümber ametipostide. Nende ametipostide, millel pole vähimatki poliitilist tähtsust. Selle üle, missugune valitsus on ikka päris «kodanliku Eesti» valitsus ning kuidas toimub nende valitsuste ministrikohtade mehitamine.