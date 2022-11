JUHTKIRI ⟩ Naaberriigid peavad aitama vabu vene ajakirjanikke

Venekeelne Postimees korraldas eile Tallinnas Fotografiskas vene ajakirjanike osavõtul konverentsi «Kas vaba vene meedia suudab muuta Venemaad?». Paraku nentis mitu osavõtjat, et ei suuda. Siiski töötavad Venemaale jäänud ajakirjanikud edasi. Edasi töötavad ka need vene ajakirjanikud, kes on olnud sunnitud jätkama tegevust naaberriikides.

Ajaloo vältel on Venemaal puudunud kodanikuühiskond, mis tähendab, et peamisteks reformide läbiviijaks on olnud riik. Aga riigi reformid on jäänud tavaliselt poolikuks, sest võim on tajunud nende lõpuleviimises ka ohtu endale. Sellega on kaasnenud asjaolu, et altpoolt tulevat kriitikat on peetud ohtlikuks ja ajakirjandust on rakendatud riigi reformide promomiseks, aga ajakirjandus pole suutnud võimu ennast korralikult kritiseerida.